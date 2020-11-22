Полиция открыла дело из-за проведения в Днепре "ярмарок" в день выборов

В Днепре полиция открыла уголовное производство из-за проведения "ярмарок" с агитацией за одного из кандидатов в день выборов городского головы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

По ее данным, факт квалифицировали по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Как передает корреспондент Радіо Свобода, более чем на 30 локациях города - в парках, скверах, на бульварах и т.д. - развернули так называемые "ярмарки выходного дня". Работают палатки, где бесплатно наливают глинтвейн или чай, дают выпечку за селфи с избирательного участка. Организатором акции анонсирована "Ассоциация рестораторов Днепра".

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Так, в парке Прибрежный в жилом массиве Победа под лозунгом "Гуляй, дыши, голосуй!" наливают глинтвейн. "Чуть позже" обещают также раздачи "шестиметровой шаурмы".

Ранее председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявлял, что искусственная активизация явки избирателей не является нарушением законодательства, но может рассматриваться как "манипулятивная технология".