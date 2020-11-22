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Если информация о продаже плитки из Херсонеса подтвердится, МИД Украины уведомит международных партнеров, - Джапарова

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Если информация о продаже плитки из Херсонеса подтвердится, МИД Украины уведомит международных партнеров, - Джапарова
Министерство иностранных дел проводит проверку информации о продаже плитки из музея-заповедника "Херсонес Таврический", территория которого с 2013 года включена в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

"Объявления такое было размещено на сайте Avito. Теперь его там нет. Изучаем ситуацию. Это, к сожалению, страшная "классика" оккупационного жанра, которую, в случае подтверждения, доведем до сведения международных партнеров", - отметила замминистра.

Если информация о продаже плитки из Херсонеса подтвердится, МИД Украины уведомит международных партнеров, - Джапарова 01

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По информации Крым.Реалии, 18 ноября сообщалось о завершении работ по укладке плитки на территории у Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе. Как утверждают в администрации музея, покрытие не являлось предметом охраны: оно было демонтировано.

В этот же день на сайте Аvito появилось объявление о продаже более 1000 кв. м плитки, якобы демонтированной "с места крещения князя Владимира". Публикацию разметили от имени компании "Грунт опт.рф".

Администрация музея-заповедника назвала это объявление провокацией. "Расцениваем это как попытку недобросовестных продавцов элементарно "набить" цену на совершенно обычный товар, который отношения к музею-заповеднику не имеет", – говорится на сайте "Херсонеса Таврического".

Позже администрация опубликовала письмо, где компания "Грунт опт.рф" извинилась за размещение этого объявления.

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Топ комментарии

  • Володимир Вовкодав 6dedfd78
    Передадут Крым , - Полностью Разрушенным.Варвары есть Варвары и везде присущ их мир куда прикасается их рука.
  • Sav UA
    Ото дивина! Козломорді тварі грабують Україну вже 500 років! Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародних партнерів, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3851 На що ще здатні нащадки монголо-татар! Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародних партнерів, - Джапарова - Цензор.НЕТ 4752
  • Zenitchik
    Виявляється Гундяєв казав правду назвавши рюських варварами.
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