Если информация о продаже плитки из Херсонеса подтвердится, МИД Украины уведомит международных партнеров, - Джапарова

Министерство иностранных дел проводит проверку информации о продаже плитки из музея-заповедника "Херсонес Таврический", территория которого с 2013 года включена в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

"Объявления такое было размещено на сайте Avito. Теперь его там нет. Изучаем ситуацию. Это, к сожалению, страшная "классика" оккупационного жанра, которую, в случае подтверждения, доведем до сведения международных партнеров", - отметила замминистра.

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По информации Крым.Реалии, 18 ноября сообщалось о завершении работ по укладке плитки на территории у Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе. Как утверждают в администрации музея, покрытие не являлось предметом охраны: оно было демонтировано.

В этот же день на сайте Аvito появилось объявление о продаже более 1000 кв. м плитки, якобы демонтированной "с места крещения князя Владимира". Публикацию разметили от имени компании "Грунт опт.рф".

Администрация музея-заповедника назвала это объявление провокацией. "Расцениваем это как попытку недобросовестных продавцов элементарно "набить" цену на совершенно обычный товар, который отношения к музею-заповеднику не имеет", – говорится на сайте "Херсонеса Таврического".

Позже администрация опубликовала письмо, где компания "Грунт опт.рф" извинилась за размещение этого объявления.

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