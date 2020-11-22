Действующий мэр Славянска Лях переизбран, - экзитпол Research & Branding Group. ИНФОГРАФИКА
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На выборах Славянского городского головы Вадим Лях опережает Павла Придворова.
Такие данные показал экзитпол, проведенный консалтинговым агентством "Research & Branding Group", передает Цензор.НЕТ.
Так, действующий мэр Славянска Вадим Лях получил 58,8% голосов избирателей, его оппонент Павел Придворов - 41,2%.
Отмечается, что экзитпол проводился 22 ноября на 54 избирательных участках в Славянске. В нем приняли участие 4619 избирателей. Ожидаемая предельная ошибка ± 1,4% (при уровне доверительной вероятности Р = 0,95).
Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошли повторные выборы. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.