По состоянию на 20:00 явка избирателей составила 29,3%, - глава правления "ОПОРЫ" Айвазовская

Интегрированная явка избирателей по состоянию на 20:00 в 11 общинах, где 22 ноября проходили повторные выборы, составляет 29,3%.

Об этом сообщила в Facebook глава правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская, передает Цензор.НЕТ.

"Интегрированная явка избирателей по данным Гражданской сети "ОПОРА" по состоянию на 20:00 в 11 общинах составляет 29,3% (погрешность 1,4%)", - отметила она.

Айвазовская напомнила, что 25 октября явка на это время была 36,88% по данным ЦИК и 35,9% по данным "ОПОРЫ" (погрешность 1,14%). 15 ноября явка была 23,9%.

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Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошли повторные выборы. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.