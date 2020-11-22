Новости • Местные выборы-2020

Участковые избирательные комиссии Ривного подсчитали 100% голосов, победил Третьяк от "ЕС"

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Участковые избирательные комиссии Ривного обработали 100% голосов.

Об этом стало известно Цензор.НЕТ.

Согласно подсчету, Александра Третьяка поддержали 50,18% избирателей, Виктора Шакирзяна - 47,76%.

Участковые избирательные комиссии Ривного подсчитали 100% голосов, победил Третьяк от ЕС 01

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В то же время, по данным параллельного подсчета 100% протоколов, Александр Третьяк набирает 50,18% голосов (27 412 избирателей), его оппонент - 47,76% (26 093), сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".

Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошли повторные выборы. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.

Топ комментарии

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    После проигрыша президентских выборов говноэксперты прогнозировали Пороху политический крах, забвение и судьбу Ющенка.
    Сегодня партия Порошенка набирает вес, укрепляется на западе и в центре, уверенно движется на юг и восток, имеет второе место в рейтинге политических партий.
    И это несмотря на мегатонны кремлевской пропаганды, влитой и продолжающей вливаться в уши украинскому народу.
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    Это цена всем "правдивым-правдивым" экзитполам от власти.
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    вот вам и экзитпол от социса
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