Участковые избирательные комиссии Ривного подсчитали 100% голосов, победил Третьяк от "ЕС"

Участковые избирательные комиссии Ривного обработали 100% голосов.

Об этом стало известно Цензор.НЕТ.

Согласно подсчету, Александра Третьяка поддержали 50,18% избирателей, Виктора Шакирзяна - 47,76%.

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В то же время, по данным параллельного подсчета 100% протоколов, Александр Третьяк набирает 50,18% голосов (27 412 избирателей), его оппонент - 47,76% (26 093), сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".

Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошли повторные выборы. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.