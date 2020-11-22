Средняя явка на повторном голосовании на местных выборах 22 ноября составила почти 30%, - ЦИК

Средняя явка во втором туре местных выборов по состоянию на 20:00 составила 29,53 процента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии Украины.

Так, в Днепре на повторное волеизъявление пришли 23,93% избирателей, в Никополе - 24,2, в Славянске - 32,4, в Ужгороде - 27,94, в Бердянске - 39,23, во Львове - 38,94, Дрогобыче - 30,21, Николаеве - 28,4, Полтаве - 25,52, Ривном - 30,35, Черкассах - 26,02.

"Напоминаем, что эти сведения не носят официальный характер, поскольку в соответствии с постановлением ЦИК от 20 октября 2020 года № 404 они поступают в Комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, которые в свою очередь получают эту информацию от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в частности телефону или по электронной почте", - отметили в ЦИК.

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Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошло повторное голосование на местных выборах. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.

Ранее в гражданской сети "ОПОРА" сообщили, что интегрированная явка избирателей по состоянию на 20:00 в 11 общинах, где 22 ноября проходили повторные выборы, составляет 29,3%.