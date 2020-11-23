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Страны G20 продлили заморозку долгов беднейших стран и выступили за равный доступ к вакцинам против COVID-19

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Страны G20 продлили заморозку долгов беднейших стран и выступили за равный доступ к вакцинам против COVID-19
"Группа двадцати" (G20) подвела итоги саммита.

Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам саммита G20, пишет Цензор.НЕТ.

В нем, в частности, подчеркивается роль масштабной вакцинации от COVID-19 и высказывается обещание "не пожалеть усилий, чтобы обеспечить беспрепятственный и равный доступ для всех людей".

Также лидеры G20 заявили о поддержке глобального проекта по противодействию коронавируса Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator и его центра COVAX, который должен обеспечивать доступ к вакцинам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры G20 и бизнес должны собрать $5 млрд на вакцину от COVID-19 для бедных стран, - представитель глобального партнерства GAVI Оконджо-Ивеала

В документе отмечается, что пандемия коронавируса стала ударом по экономике и уровню жизни людей, а лидеры G20 готовы "вести мир к сильной, инклюзивной и сбалансированной постковидной эре". В частности, до июня 2021 года продлена программа заморозки долгов беднейших стран.

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  • Харьков Сумской
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    Никарагуа,
    должны отказаться от западных вакцин и вакцинироваться исключительно российской вакциной "Спутник новичка".
  • Welt Schmerz
    Та не кажіть. Зубожіння таке - аж сльози течуть! Підлога країни всі ці роки ялини стать вареника, забули навіть картоплю та зітхання, не кажучи вже про курчат тютюну та холодець з мови Страны G20 продлили заморозку долгов беднейших стран и выступили за равный доступ к вакцинам против COVID-19 - Цензор.НЕТ 9475
  • 18c49ed2
    У каждого года свои символы.

    Страны G20 продлили заморозку долгов беднейших стран и выступили за равный доступ к вакцинам против COVID-19 - Цензор.НЕТ 8680
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