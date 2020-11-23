Страны G20 продлили заморозку долгов беднейших стран и выступили за равный доступ к вакцинам против COVID-19
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"Группа двадцати" (G20) подвела итоги саммита.
Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам саммита G20, пишет Цензор.НЕТ.
В нем, в частности, подчеркивается роль масштабной вакцинации от COVID-19 и высказывается обещание "не пожалеть усилий, чтобы обеспечить беспрепятственный и равный доступ для всех людей".
Также лидеры G20 заявили о поддержке глобального проекта по противодействию коронавируса Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator и его центра COVAX, который должен обеспечивать доступ к вакцинам.
В документе отмечается, что пандемия коронавируса стала ударом по экономике и уровню жизни людей, а лидеры G20 готовы "вести мир к сильной, инклюзивной и сбалансированной постковидной эре". В частности, до июня 2021 года продлена программа заморозки долгов беднейших стран.