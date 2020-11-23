На Марше против фашизма в Минске задержали более 330 человек, - правозащитники

В воскресенье, 22 ноября, в Беларуси прошел Марш против фашизма. Как только люди начали собираться в колонны, силовики начали задерживать демонстрантов и использовать спецсредства против них. В течение всего дня происходили задержания в разных районах Минска и регионах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитную организацию "Вясна", задержано не менее 374 человек. Подавляющее большинство - в Минске (337 человек).

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 200 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства", - сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

В комментарии ТАСС пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что силовики применяли спецсредства в Минске.

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"Группы людей в Минске нарушали общественный порядок, выходили на проезжую часть, блокировав движение автотранспорта. Граждане неоднократно предупреждались о недопустимости нарушения общественного порядка. При задержании некоторые из них оказывали сопротивление сотрудникам милиции, в отношении них были применены спецсредства", - отметила она.