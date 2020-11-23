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Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над официальными страницами президента США в день инаугурации

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Соцсети Twitter и Facebook передадут администрации Джо Байдена контроль над официальными учетными записями президента США 20 января, в день инаугурации 46-го президента США.

Об этом сообщили представители компаний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Учетная запись, которая на обеих платформах называется @POTUS (аббревиатура от полного наименования должности главы государства - President Of The United States), является официальным аккаунтом президента США. Сам Дональд Трамп более активно использует свои личные учетные записи как в Twitter (@realDonaldTrump), так и в Facebook (@DonaldTrump).

При этом личные страницы Трампа более популярны среди пользователей, чем официальные аккаунты президента - например, на его персональный аккаунт в Twitter подписаны 88,9 млн пользователей, а на официальной странице президента - 32,8 млн.

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Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над официальными страницами президента США в день инаугурации 01

В Facebook Трамп пишет в основном на личной странице, на которую подписаны 34,6 млн пользователей, а вот на официальной странице президента с 6,4 млн подписчиков последнее сообщение было 18 мая 2018 года.

Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над официальными страницами президента США в день инаугурации 02

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Как в случае с президентом Бараком Обамой, аккаунт предыдущего президента США после инаугурации его преемника архивируется и управляется Национальным управлением архивов и документации.

Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над официальными страницами президента США в день инаугурации 03

В день инаугурации Байдена самые соцсети также передадут официальные учетные записи новой администрации Белого дома, вице-президенту и первой леди.

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Топ комментарии

  • Алексей Алексеевич 56ec05b5
    А до чого тут порохоботи та карантин? Як зебіли можуть пов'язувати те що не пов'язується?
  • Алексей Алексеевич 56ec05b5
    Ви зараз серйозно? Якщо вашу моніку і її виборців не влаштовує реформа, робіть нову. Міняйте так як хочете, робіть те що вважаєте за потрібне. Вас більшість. Ви можете зробити все що хочете. Але вам знову Порох в штани наклав.
    Але чомусь моніка не збирається її змінювати, і робити нову. Тому яки питання до Пороха? Ви зараз при владі, ви. Тому в першу чергу треба себе звинувачувати в першу чергу.
  • Людмила Терещенко fed37fc8
    У України на карантин немає грошей. Молоді зелені обличчя розтринькали все, що їм залишили попередники ще за перше півріччя свого правління, навіть коли ще й ковіду не було.
    Так що ніякого карантину не буде, нема чим сплачувати тим, хто не буде нічого заробляти, сидячі на карантині.
    Вже й лікарям не платять, бо грошей немає. Який карантин!
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