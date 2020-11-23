Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над официальными страницами президента США в день инаугурации

Соцсети Twitter и Facebook передадут администрации Джо Байдена контроль над официальными учетными записями президента США 20 января, в день инаугурации 46-го президента США.

Об этом сообщили представители компаний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Учетная запись, которая на обеих платформах называется @POTUS (аббревиатура от полного наименования должности главы государства - President Of The United States), является официальным аккаунтом президента США. Сам Дональд Трамп более активно использует свои личные учетные записи как в Twitter (@realDonaldTrump), так и в Facebook (@DonaldTrump).

При этом личные страницы Трампа более популярны среди пользователей, чем официальные аккаунты президента - например, на его персональный аккаунт в Twitter подписаны 88,9 млн пользователей, а на официальной странице президента - 32,8 млн.

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В Facebook Трамп пишет в основном на личной странице, на которую подписаны 34,6 млн пользователей, а вот на официальной странице президента с 6,4 млн подписчиков последнее сообщение было 18 мая 2018 года.

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Как в случае с президентом Бараком Обамой, аккаунт предыдущего президента США после инаугурации его преемника архивируется и управляется Национальным управлением архивов и документации.

В день инаугурации Байдена самые соцсети также передадут официальные учетные записи новой администрации Белого дома, вице-президенту и первой леди.

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