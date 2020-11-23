Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 22 ноября, зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку от Новолуганского - из станкового противотанкового гранатомета. В районах населенных пунктов Шумы и Водяное враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций украинских войск, используя мины ПОМ-2.

"О нарушении режима прекращения огня и дерзком использовании запрещенных мин вооруженными формированиями Российской Федерации было сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - сказано в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

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С начала текущих суток, 23 ноября, вдоль линии разграничения наблюдалась тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня, однако оставляют за собой право на открытие ответного огня в случае угрозы их жизни и здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.