Выход США из Договора об открытом небе делает нас и наших союзников менее защищенными от РФ, - американский сенатор Менендес

Высокопоставленный член сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес раскритиковал решение администрации США о выходе из Договора по открытому небу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Решение администрации о выходе из Договора по открытому небу является безрассудным и оставляет Соединенные Штаты и наших союзников менее защищенными от России", - говорится в заявлении Менендеса, опубликованном на сайте комитета.

По его мнению, данный договор давал США и их союзникам важную информацию о военных силах России.

Он отметил, что выход США не помешает России наблюдать за американскими активами в Европе, но при этом не позволит США увидеть данные, собранные Россией.

"Я твердо убежден, что решение президента Трампа (Дональд Трамп. - Ред.) выйти из Договора является нарушением внутреннего законодательства. В законе о санкционировании национальной обороны 2020 года Конгресс подтвердил свою поддержку Договора по открытому небу и конкретно поручил администрации обосновать выход из него за четыре месяца до официального уведомления о выходе. Президент Трамп нагло проигнорировал закон и в одностороннем порядке осуществляет политически заряженный уход, даже проиграв президентские выборы", - заявил Менендес.

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Он призвал администрацию Джо Байдена, объявившего о своей победе на выборах президента, присоединится к договору.

Вашингтон подтвердил в воскресенье, что США более не являются участником Договора по открытому небу.

"Сегодня исполняется шесть месяцев с того момента, как США уведомили о выходе из Договора по открытому небу. Теперь мы более не является участником соглашения, которое на протяжении лет грубо нарушала Россия", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере Совета национальной безопасности США.

По словам главы Совета национальной безопасности США Роберта О'Брайена, "президент США никогда и не задумывался над тем, чтобы выводить Америку первой из изживших себя соглашений и договоров, которые шли на пользу противникам за счет нашей национальной безопасности".

Госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя выход США из этого договора, отметил: "В соответствии с распространенным ранее уведомлением выход США из договора по открытому небу теперь вступил в силу".

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По его словам, "Америка в связи с этим становится более безопасной, поскольку Россия продолжает не следовать своим обязательствам".

Полгода назад, 21 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. Страна покидает соглашение через шесть месяцев после официального уведомления партнеров.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, в настоящее время его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор является бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода.