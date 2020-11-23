Возле избирательного участка в Днепре произошла стрельба, - СМИ

Возле избирательного участка в Днепре произошла стрельба. Злоумышленники прокололи колеса машины, убегали и стреляли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Днепр оперативный" с места событий.

Как сообщается, возле школы №17 стояла машина, и водитель пока ждал пассажиров, увидел, как к машине подошли неизвестные и прокололи колеса. В это время рядом припарковался другой автомобиль, неизвестные прокололи колеса и на этой машине. При этом хулиганы абсолютно не постеснялись присутствия обоих водителей, крикнув им: "Так делать нельзя". После этого неизвестные стали убегать. Их бросились догонять женщины, которые были во втором авто. Неизвестные, добежав до предположительно своего авто, достали оружие, выстрелили два раза в воздух и поехали в сторону Донецкого шоссе. В это же время неравнодушный днепрянин, который стал свидетелем инцидента, на своем авто погнался за неизвестными, но недалеко от Обуховки потерял их из поля зрения.

Сотрудники полиции, которые получили вызов по "102", ввели план-перехват, в результате которого на Набережной Победы остановили иномарку, похожую на ту, в которой уехали злоумышленники.

Отмечается, что в салоне автомобиля был только водитель. После осмотра транспортного средства было найдено около 15 листов с адресами избирательных участков. Водитель не смог объяснить, откуда у него эти документы. А когда фото водителя остановленной иномарки показали свидетелям инцидента - люди опознали его.

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В настоящее время следователи изучают обстоятельства происшествия.

Напомним, 22 ноября в Днепре прошел второй тур выборов мэра. Во время повторного голосования за должность городского головы боролись Борис Филатов и Загид Краснов. Согласно экзит-поллу Центра социологических и маркетинговых исследований Социс, во втором туре выборов мэра Днепра лидирует действующий глава города Борис Филатов.