Маас о выходе США из Договора об открытом небе: Мы сожалеем
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"Мы глубоко сожалеем, что Соединенные Штаты решили пойти на этот шаг и сейчас его реализуют. Наша собственная позиция относительно договора остается неизменной: мы считаем, что это является важной частью архитектуры контроля над вооружениями, которая помогает построить взаимное доверие и, таким образом, повысить безопасность в северном полушарии от Владивостока до Ванкувера", - заявил Маас.
Отмечается, что немецкое правительство продолжит реализацию контракта, для чего недавно приобрело новый самолет наблюдения Airbus A319.
По словам Мааса, Германия стремится ко всесторонней модернизации контроля над обычными вооружениями в Европе.
"Надо адаптировать существующие многосторонние договоры и создать новые механизмы укрепления доверия, если мы хотим быть готовыми к вызовам мира и безопасности в этом веке", - сказал Маас.
Напомним, Договор по открытому небу позволяет осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов, а также вести фото- и видеосъемку. Договор был заключен 24 марта 1992 года. Помимо США, в соглашении участвуют 33 страны, включая Россию.
Напомним, что 21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.
Участниками ДОН являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Договор является бессрочным. Любой участник ДОН имеет право выйти из него. О своем решении желающий выйти должен объявить не позднее чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода.