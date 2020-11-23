ДТП в Одессе: скорая помощь столкнулась с Lexus и перевернулась, пострадали три человека. ФОТОрепортаж
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Автомобиль скорой помощи Ford Transit перевернулся на бок после столкновения с Lexus.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", по данным пресс-службы патрульной полиции, авария произошла в воскресенье примерно в 17:30 на пересечении улиц Балковской и Дальницкой в Одессе.
В результате аварии пострадали два пассажира Ford Transit и водитель Lexus. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает следствие.