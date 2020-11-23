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США запланировали старт вакцинации против коронавируса на 11-12 декабря

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США запланировали старт вакцинации против коронавируса на 11-12 декабря
В США анонсировали старт вакцинации против коронавируса в стране уже с 11-12 декабря.

Об этом заявил руководитель американского правительственного центра по разработке вакцины против COVID-19 Монсеф Слауи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Это произойдет, если вакцина от Pfizer и BioNTech получит разрешение на использование.

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По его словам, 20 ноября компания Pfizer подала заявку на регистрацию своей вакцины в Управление по продовольствию и медикаментам США для экстренного использования.

На 10 декабря назначено заседание профильного комитета ведомства. Если он утвердит вакцину, то ее сразу начнут использовать.

"Наш план состоит в том, чтобы иметь возможность доставлять вакцины в места вакцинации в течение 24 часов с момента утверждения, поэтому я ожидаю, что, возможно, на второй день после утверждения (начнется вакцинация - ред.) - 11 или 12 декабря", - сказал доктор Слауи.

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Вакцину будут вводить приоритетным группам - медицинским работникам, пожилым людям и людям с сопутствующими заболеваниями.

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Топ комментарии

  • Moshe Dayan
    Всемирный депрессняк уже достал.
    Искренне желаю удачи американцам, у Вас получится.
  • Antonivs Stradivarivs
    если так быстро сделали прививку от неизвестного науке вируса,

    то почему не существует вакцины от спида? США запланували старт вакцинації проти коронавірусу на 11-12 грудня - Цензор.НЕТ 5149
  • Наталья Киенко
    Ну слава Богу! Хоть какой-то свет в окошке. Искренне желаю победы американской вакцине над подлым маленьким говнюком COVID-19!
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