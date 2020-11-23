В Украине выявлены 10 945 новых случаев COVID-19: умерли 124 человека, 4 143 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро понедельника, 23 ноября, зафиксированы 10 945 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 143 человека, умерли 124 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 23 ноября 2020 года. В частности, заболели 491 ребенок и 447 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 165 человек;

летальных случаев - 124;

выздоровели - 4 143 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 28 374 (в том числе методом ПЦР - 25 253, методом ИФА - 3 121).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 635 689 человек;

выздоровели - 291 060 человек;

летальных случаев - 11 075;

проведено ПЦР-тестов - 4 243 600.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях", - рассказал Степанов.







