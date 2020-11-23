Чехия является лидером по смертности от COVID-19 в ЕС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание Lidovky.
В глобальном измерении Чехия находится на 22 месте по количеству смертей на 100 тыс. жителей.
За последние две недели в республике с населением 10,5 млн умирало более чем 23 человека на 100 тыс. жителей.
Максимальное количество летальных случаев было зафиксировано 3 ноября - 258 смертей.
Всего в стране умерли 7 095 человек из-за коронавируса. Большинство смертей приходится на последний месяц.
На втором месте по показателю смертности в ЕС Бельгия - 22 человека на 100 тыс., на третьем Болгария - 17.
Что касается количества новых заражений на душу населения, то Чехия "уступила лидерство" Австрии, Словении и Польше. Данные основаны на данных Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.
В субботу, по данным Минздрава ЧР, было зафиксировано 3 187 новых случаев заболевания, это на тысячу меньше, чем неделю назад.
По состоянию на утро воскресенья, в Чехии в целом было подтверждено 490 750 случаев коронавируса, 394 830 человек выздоровели. В больницах находится 6 101 человек, и из которых 860 в тяжелом состоянии; оба показателя являются самыми низкими с 25 октября.