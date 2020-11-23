Полиция не будет принуждать мэров соблюдать карантин незаконными методами, - Геращенко

В Министерстве внутренних дел прокомментировали отказ городских глав усиливать карантин и отметили, что принуждать к этому незаконными методами не будут.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Замглавы МВД отметил, что полиция будет исполнять свои обязанности в рамках закона.

"Незаконных действий по принуждению мэров соблюдать карантин - не планируется", - заявил Геращенко.

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