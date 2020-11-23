Эксперт Минздрава Дубров о российской "вакцине" от коронавируса: "Очень опасно для людей, которые будут ее получать"

Российская вакцина от коронавируса может представлять опасность для людей, поэтому покупать ее не нужно даже в том случае, если она будет дешевле.

Об этом рассказал врач-анестезиолог, профессор и эксперт Минздрава Сергей Дубров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, сейчас говорить о существовании российской вакцины нельзя, поскольку ее клинические исследования не завершены.

"Третью фазу (исследований. - Ред.), как правило, до 50% препаратов не проходят качественно, не проходят успешно. В целом в мире таких прецедентов не было, когда новое лекарственное средство регистрировалось бы без полноценного клинического исследования. Это нарушение международных норм проведения исследований и очень опасно для людей, которые будут получать это средство или вакцину", - сказал он.

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По словам врача, мировое сообщество не получило необходимых данных о вакцине российского производства.

"Полноценные материалы исследований не были представлены мировому сообществу. В одном из очень авторитетных медицинских журналов было опубликовано открытое письмо, где десятки специалистов обратились к производителю вакцины "Спутник-5" с просьбой предоставить материалы, ученые не получили эту информацию. Я бы вообще воздержался от высказываний, что вакцина "Спутник-5" или какая-то другая есть в Российской Федерации", - заявил Дубров.