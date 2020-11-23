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Количество коек для пациентов с коронавирусом можно увеличить до 90 тыс., - Степанов

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Количество коек для пациентов с коронавирусом можно увеличить до 90 тыс., - Степанов
Министерство здравоохранения может увеличить количество коек для лечения пациентов с коронавирусом до 90 тыс.

Об этом в ходе онлайн-трансляции заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы можем увеличить количество (коек. - Ред.) почти до 90 тысяч. Это почти 50% всех коек, которые у нас есть в Украине. Чтобы были выделены для COVID-19", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, есть одно "но".

"Койки это очень хорошо, но в то же время очень важно, чтобы был медицинский персонал. Это, в первую очередь, наши врачи, это наши медсестры, фельдшеры и остальной медицинских персонал. В человеческом ресурсе есть определенный предел", - подчеркнул министр.

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Топ комментарии

  • Злой Карлик
    Давай, придурки! Не останавливайтесь. 40 млн коек еще не предел! Нах покупать МРТ, ШВЛ, лекарства....покупайте раскладушки и черные мешки.
  • Меркава
    В человеческом ресурсе есть определенный предел", - подчеркнул министр.Источник: https://censor.net/ru/n3232582

    Степанов, всему есть предел, и человеческому терпению в т.ч.
  • 5 копійок
    А всього приладдя до тих ліжок і медперсоналу достатньо?
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