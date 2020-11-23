Количество коек для пациентов с коронавирусом можно увеличить до 90 тыс., - Степанов

Министерство здравоохранения может увеличить количество коек для лечения пациентов с коронавирусом до 90 тыс.

Об этом в ходе онлайн-трансляции заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы можем увеличить количество (коек. - Ред.) почти до 90 тысяч. Это почти 50% всех коек, которые у нас есть в Украине. Чтобы были выделены для COVID-19", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, есть одно "но".

"Койки это очень хорошо, но в то же время очень важно, чтобы был медицинский персонал. Это, в первую очередь, наши врачи, это наши медсестры, фельдшеры и остальной медицинских персонал. В человеческом ресурсе есть определенный предел", - подчеркнул министр.

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