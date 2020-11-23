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Байден определился с госсекретарем: им станет Тони Блинкен, - СМИ

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Байден определился с госсекретарем: им станет Тони Блинкен, - СМИ
Советник по внешней политике избранного президента США Джо Байдена Тони Блинкен займет пост госсекретаря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Газета Hill также сообщила, что Байден определился с кандидатурой на пост госсекретаря. Фаворитом на этот пост считался Блинкен.

Источники телеканала ABC News и агентства Bloomberg также утверждают о назначении Блинкена на пост госсекретаря.

Сам Байден должен сообщить о своих намерениях 24 ноября.

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Блинкен был советником Байдена по вопросам национальной безопасности во времена его работы на должности вице-президента США. Он также работал заместителем советника по вопросам безопасности президента США Барака Обамы и заместителем государственного секретаря.

Кроме того Блинкен был директором по вопросам персонала в комитете Сената по иностранным делам. Тогда комитет возглавлял Байден.

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