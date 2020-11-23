Байден определился с госсекретарем: им станет Тони Блинкен, - СМИ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Газета Hill также сообщила, что Байден определился с кандидатурой на пост госсекретаря. Фаворитом на этот пост считался Блинкен.
Источники телеканала ABC News и агентства Bloomberg также утверждают о назначении Блинкена на пост госсекретаря.
Сам Байден должен сообщить о своих намерениях 24 ноября.
Блинкен был советником Байдена по вопросам национальной безопасности во времена его работы на должности вице-президента США. Он также работал заместителем советника по вопросам безопасности президента США Барака Обамы и заместителем государственного секретаря.
Кроме того Блинкен был директором по вопросам персонала в комитете Сената по иностранным делам. Тогда комитет возглавлял Байден.