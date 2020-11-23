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Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса

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Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса
Вакцина от коронавируса, разработанная Оксфордским университетом, останавливает развитие симптомов COVID-19 у 70% людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Издание отмечает, что "это и триумф, и разочарование после того, как вакцины Pfizer и Moderna показали 95% защиту". Однако оксфордский препарат намного дешевле, его проще хранить и доставить в любой уголок мира.

Кроме того, исследователи из Оксфорда выполнили процесс разработки вакцины, который обычно длился десять лет, примерно за 10 месяцев.

"Сегодняшнее объявление приближает нас еще на один шаг к тому времени, когда мы сможем использовать вакцины, чтобы положить конец разрушению, вызванному вирусом", - заявила создатель вакцины профессор Сара Гилберт.

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Топ комментарии

  • Aleksandr Cubik
    мало!!??вакцина на которую требуется десяток лет разработки!!и сделана за десять месяцев!!помимо этого не мешало бы знать что вакцина с эффективностью в 50% уже считается хорошей!! Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса - Цензор.НЕТ 178 Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса - Цензор.НЕТ 998
  • cimbitep
    это все равно лучше "спутника" из паРашы. там процент вообще неизвестен
  • Сергей Никитин 53b7250a
    Там примерно от 0 до 100%, от человека зависит Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса - Цензор.НЕТ 3167
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