Испания планирует завершить вакцинацию населения от коронавируса в первом квартале 2021 года: "Программа начнется в январе и будет иметь 13000 пунктов вакцинации"
2 34226
Испания начнет комплексную программу вакцинации против коронавируса в январе и рассчитывает охватить значительную часть населения в течение трех месяцев.
Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, Испания и Германия были первыми странами Европейского союза, которые ввели полный план вакцинации.
"Программа начнется в январе и будет иметь 13 000 пунктов вакцинации", - сказал Санчес.
Он отметил, что значительная часть населения сможет быть вакцинирована, со всеми гарантиями, в первом квартале 2021 года. Также правительство планирует набрать больше медицинских работников.
Отмечается, что Испания занимает второе место в Западной Европе по количеству подтвержденных коронавирусных инфекций после Франции: около 1,5 миллиона случаев заболевания и 46 619 смертей от COVID-19.