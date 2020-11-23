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Испания планирует завершить вакцинацию населения от коронавируса в первом квартале 2021 года: "Программа начнется в январе и будет иметь 13000 пунктов вакцинации"

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Испания планирует завершить вакцинацию населения от коронавируса в первом квартале 2021 года: "Программа начнется в январе и будет иметь 13000 пунктов вакцинации"
Испания начнет комплексную программу вакцинации против коронавируса в январе и рассчитывает охватить значительную часть населения в течение трех месяцев.

Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, Испания и Германия были первыми странами Европейского союза, которые ввели полный план вакцинации.

"Программа начнется в январе и будет иметь 13 000 пунктов вакцинации", - сказал Санчес.

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Он отметил, что значительная часть населения сможет быть вакцинирована, со всеми гарантиями, в первом квартале 2021 года. Также правительство планирует набрать больше медицинских работников.

Отмечается, что Испания занимает второе место в Западной Европе по количеству подтвержденных коронавирусных инфекций после Франции: около 1,5 миллиона случаев заболевания и 46 619 смертей от COVID-19.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Испания планирует завершить вакцинацию населения от коронавируса в первом квартале 2021 года: "Программа начнется в январе и будет иметь 13 000 пунктов вакцинации" - Цензор.НЕТ 4688
  • 5 копійок
    Ще достеменно невідомо які будуть наслідки, а вони вже почнуть вакцинацію. Піддослідні миші.
  • aquarius580 459c2008
    Разработка вакцины занимает пять-семь лет.
    Что вы там собрались колоть своему населению ?
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