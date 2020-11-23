За сутки в МВД выявили 456 случаев коронавируса, большинство в Киеве, Запорожской и Черкасской областях

Сегодня, 23 ноября, за сутки зафиксированы 456 случаев заражения коронавирусом среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2 686.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

За сутки наибольшее количество работников МВД с коронавирусом выявили в Запорожской области (25), в Черкасской области (27) и в Киеве (49).

С начала пандемии коронавирусом заболели 20 114 правоохранителей, выздоровели - 19 166, умерли - 58.

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