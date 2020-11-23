Американский эсминец USS Donald Cook начинает патрулирование в Черном море

Ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Donald Cook отправился к Черному морю для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО.

Об этом сообщает Шестой флот США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Черное море, ознаменовав седьмой раз, когда военный корабль ВМС США будет находиться в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды для оказания поддержки союзников и партнеров по НАТО.

USS Donald Cook - эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения, основным оружием которого являются управляемые ракеты. Главным оружием "Кука" являются крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета до 2500 километров, способные нести ядерные заряды.