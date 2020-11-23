Ермак вылечился от коронавируса: "Приступаю к работе в обычном режиме"
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Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что излечился от коронавируса и приступает к работе.
Об этом Ермак сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Коронавирус позади - тест показал негативный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мерам безопасности. Здоровья вам и вашим близким", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".