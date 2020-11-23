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Синютка поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова

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Синютка поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова
Кандидат на пост мэра Львова от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка поздравил с победой своего соперника, действующего мэра города Андрея Садового.

Об этом Синютка написал утром 23 ноября на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрской гонке! Надеюсь, что обещания, которые услышали львовяне, не были предвыборными технологиями, а станут реальными изменениями в жизни общины Львовской ОТГ", - написал Синютка.

Он также поблагодарил за поддержку жителей города, отдавших за него свои голоса. "Спасибо 83 тысячам львовян, которые поверили в мои желания и профессиональные способности обеспечить прекращение хаотичных застроек, решение транспортного коллапса, строительство новых школ и садов, искоренение коррупции", - отметил Синютка.

Как сообщалось, по результатам оцифровки 98% протоколов повторного голосования за городского голову во Львове, за Садового проголосовало 61,5% избирателей, за Синютку - 36,1%.

В первом туре выборов мэра, который состоялся 25 октября, Садового поддержали 40,09% проголосовавших львовян, Синютку 31,1%.

Синютка поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова 01

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Я удивляюсь львовянам. Скоро этот жук с, кликухой "Последний шанс", зарабатввающий на выборах президента оттягиванием голосов у проукраинских партий и кандидатов в пользу разных опжопистов переплюнет по срокам мудака Лукашенко.
  • Чайка Київ
    А головне, що Садовий- людина "слова".
    Садовий заявив, що більше не буде балотуватися у мери Львова.
    21 мар. 2019 г.
  • Tierre
    " оттягиванием голосов у проукраинских партий и кандидатов"

    Удивляетесь по причине того, что у вас мозги промыты пропагандой одной партии, которая пытается вбить всем в головы, что только они одни являются проукраинскими, а все остальные - нет.
    А львовяне прекрасно знают, что Садовой - тоже абсолютно проукраинский и потому рассчитанная на идиотов риторика ЕС про "проукраинских" не проходит.
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