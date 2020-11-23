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"Слуга народа" Арахамия получил негативный результат теста на коронавирус, - пресс-секретарь Палийчук

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"Слуга народа" Арахамия получил негативный результат теста на коронавирус, - пресс-секретарь Палийчук
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия чувствует себя хорошо, повторный тест на COVID-19 оказался отрицательным

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"Чувствует себя хорошо. Повторный тест дал отрицательный результат", - сказала пресс-секретарь.

По словам Палийчук, Арахамия выйдет на работу уже в понедельник, 23 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что один тест Арахамии на коронавирус был положительным, второй - отрицательным. 

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Топ комментарии

  • Дмитрий Ч
    Ему желательно провести тест на IQ, а не на короновирус! Или хотя бы обычное МРТ на наличие мозга в принципе
  • Дорогой Я
    *****, даже тут никакого позитива. Какая-то черная арахамия...
  • 5 копійок
    Єрмак лежав в калідорі, бо палати зайняли пересічні мивсіпрезиденти.
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