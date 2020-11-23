"Слуга народа" Арахамия получил негативный результат теста на коронавирус, - пресс-секретарь Палийчук
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Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия чувствует себя хорошо, повторный тест на COVID-19 оказался отрицательным
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.
"Чувствует себя хорошо. Повторный тест дал отрицательный результат", - сказала пресс-секретарь.
По словам Палийчук, Арахамия выйдет на работу уже в понедельник, 23 ноября.
Напомним, ранее сообщалось, что один тест Арахамии на коронавирус был положительным, второй - отрицательным.