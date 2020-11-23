90% украинцев носят маски, с остальными работает полиция, - Геращенко
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, отвечая на вопрос Радио НВ об эффективности штрафов за неношение средств индивидуальной защиты.
"Порядка 90% украинцев сейчас используют защитные маски для лица. Принято решение в первые дни после вступления в силу этого закона (об административной ответственности за отсутствие масок. - Ред.) - он вступил в субботу - заниматься вопросами предупреждения: то есть, если полицейский видит человека без маски, то предупреждает об ответственности", - отметил чиновник.
Геращенко объяснил необходимость введения ответственности за неношение масок тем, что это создаст "стимул" для выполнения закона. В то же время он добавил, что не все граждане могут быть осведомлены о введении штрафов, поэтому сейчас полиция проводит "разъяснительную работу".
"Порядка 30 тысяч полицейских, патрулирующих улицы Украины, сейчас занимаются разъяснительной работой", - сообщил заместитель министра внутренних дел.
Геращенко также указал на несовершенство некоторых положений закона.
"Хотя закон тоже несовершенен. Например, сказано, что необходимо, чтобы в общественных местах все были в масках. Но при этом работают кафе и рестораны. Я еще не знаю способа, как можно находиться в кафе и есть через маску", - поделился мнением он.
Напомним, с 21 ноября в Украине вступил в силу закон о штрафах за отсутствие маски.