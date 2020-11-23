90% украинцев носят маски, с остальными работает полиция, - Геращенко

Около 90% украинцев используют защитные маски.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, отвечая на вопрос Радио НВ об эффективности штрафов за неношение средств индивидуальной защиты.

"Порядка 90% украинцев сейчас используют защитные маски для лица. Принято решение в первые дни после вступления в силу этого закона (об административной ответственности за отсутствие масок. - Ред.) - он вступил в субботу - заниматься вопросами предупреждения: то есть, если полицейский видит человека без маски, то предупреждает об ответственности", - отметил чиновник.

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Геращенко объяснил необходимость введения ответственности за неношение масок тем, что это создаст "стимул" для выполнения закона. В то же время он добавил, что не все граждане могут быть осведомлены о введении штрафов, поэтому сейчас полиция проводит "разъяснительную работу".

"Порядка 30 тысяч полицейских, патрулирующих улицы Украины, сейчас занимаются разъяснительной работой", - сообщил заместитель министра внутренних дел.

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Геращенко также указал на несовершенство некоторых положений закона.

"Хотя закон тоже несовершенен. Например, сказано, что необходимо, чтобы в общественных местах все были в масках. Но при этом работают кафе и рестораны. Я еще не знаю способа, как можно находиться в кафе и есть через маску", - поделился мнением он.

Напомним, с 21 ноября в Украине вступил в силу закон о штрафах за отсутствие маски.