Размер субсидий на коммуналку в Украине вырос в 2,5 раза: в октябре выплачены почти 2 млрд грн, - Минсоцполитики
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В Министерстве социальной политики сообщили, что с начала отопительного сезона размер субсидий в Украине вырос в 2,5 раза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В октябре льготу получили почти 3 миллиона украинских семей. Наибольший размер субсидии зафиксировали в Киеве - более 950 гривень", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство выплатило по октябрьским субсидиям почти 2 миллиарда гривен.