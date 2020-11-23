Зеленский назначил посла во Франции Омельченко представителем Украины при ЮНЕСКО, - указ
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил посла Украины по Франции Вадима Омельченко постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует указ №507/2020.
"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины во Французской Республике Омельченко Вадима Владимировича постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО по совместительству", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 июня Зеленский уволил с должностей посла Украины во Франции и постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству Олега Шамшура.