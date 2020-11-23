Цены на электроэнергию для бизнеса в Украине в 2 раза ниже, чем в Европе, - Eurostat

Цена на электроэнергию в Украине для бизнеса за I полугодие 2020 была в 2,1 раза ниже, чем в странах Европейского Союза, а для населения - в 4,5 раза меньше.



Об этом сообщает агентство ExPro, со ссылкой на данные статистической службы ЕС - Eurostat.

По данным Eurostat, в первом полугодии 2020 г. конечная цена на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине составила - 0,071 € / кВт.ч или 2,04 грн / кВт.ч, по курсу НБУ.

В то же время среднее значение цены по 27 странам ЕС в данный период составило - 0,153 € / кВт (4,38 грн / кВт), что в 2,14 раза больше чем в Украине.



При сравнении с сопредельными странами ЕС, стоимость электроэнергии для бизнеса в Украине меньше чем: в Словакии - в 2,2 раза, Польше - в 1,8 раза, Румынии - 1,7 раза, Венгрии - в 1,7 раза.



При этом, по данным европейской статистической службы, стоимость электроэнергии для населения в Украине, в I полугодии 2020 составила - 0,047 € / кВт.ч (или 1,33 грн / кВт.ч, по курсу НБУ), что в 4,56 раза меньше среднего показателя стоимости э/э для населения в ЕС - 0,213 € / кВт.ч (6,08 грн / кВт.ч).

Напомним, последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года.