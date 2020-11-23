Иммунитет к коронавирусу сохраняется до восьми месяцев, - австралийские ученые
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Nine News.
В ходе исследования, проведенного отделом иммунологии и патологии Университета Монаша и Альянсом исследований Альфреда, была обнаружена В-клетка памяти, которая "запоминает" вирус и запускает выработку защитных антител при повторном воздействии.
Исследователи обнаружили, что антитела начали снижаться через 20 дней после заражения, однако вирус-специфические В-клетки памяти присутствовали в течение восьми месяцев после заражения.
"Эти результаты важны, потому что они однозначно показывают, что пациенты, инфицированные вирусом COVID-19, действительно сохраняют иммунитет против вируса и болезни", - сказал доцент Университета Монаша Менно ван Зельм, руководивший исследованием.
По словам исследователей, это исследование является самым убедительным доказательством того, что вакцина COVID-19 будет работать в течение длительного времени, поскольку предыдущие исследования показали, что антитела уменьшаются в первые несколько месяцев, а это означает, что люди могут быстро потерять иммунитет к вирусу.
"Это была черная туча, нависшая над потенциальной защитой, которую может обеспечить любая вакцина против COVID-19", - отметил ван Зельм, добавив, что это дает реальную надежду на то, что после разработки вакцины или вакцин они обеспечат долгосрочную защиту.