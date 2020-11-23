Зеленский вылечился от коронавируса: "Сам я позитивный, потому что тест негативный". ВИДЕО
Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус", - говорится в сообщении.
"Сам я позитивный, потому что тест негативный", - сказал Зеленский в видео.
По словам Зеленского, нужно понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас есть медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим.
"Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду. Так или иначе, отныне я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме", - подытожил Зеленский.
Ранее глава ОП Андрей Ермак сообщил, что вылечился от коронавируса.
Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".