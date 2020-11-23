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Богдан: Причиной увольнения из ОП стала взаимная потеря доверия. Зеленский выбрал новый путь

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Богдан: Причиной увольнения из ОП стала взаимная потеря доверия. Зеленский выбрал новый путь
Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что причиной его увольнения из Офиса Президента стала потеря доверия между ним и Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это была "взаимная потеря доверия".

"В определенной точке Владимир Александрович принял решение, что он идет определенным путем. Мне было не по дороге... Я старался прогнозировать, чем закончится тот или иной шаг. Я старался выключить эмоции и быть прагматичным. Владимир Александрович больше эмоциональный, чем прагматичный. Я не вижу планирования эшелона своих действий", - сказал Богдан.

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  • vitaliymkua
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  • burunduk
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