В этом году в Украине закрылись 700 тыс. предприятий, 30% малого бизнеса потеряли 60-80% доходов и сократили штат на 50%: скоро поступлений от налогов не будет, - бизнесмен Сапронов
Об этом написал в Facebook бизнесмен, экс-вице-губернатор Харьковщины Юрий Сапронов, информирует Цензор.НЕТ.
"Глава Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Шалвович Катамадзе - в этом году в Украине закрылись 700 000 предприятий.
30% малого бизнеса понесли убытки в виде потери доходов на 60-80%, и сократили штат на 50%.
Количество официальных безработных к концу года достигнет почти 2 млн.человек.
Это около 11%.
Премьер рассказывает про созданные новые рабочие места.
Не вижу их.
Разумных компенсационных программ, как это делают в Мире, для малого бизнеса не вижу.
Скоро налогов не будет.
Значит не будет заработных плат учителям, врачам, другим многочисленным работникам бюджетной сферы, не добавляющей стоимости в продукт .
Не будет пенсий.
Точнее всё это будет, на бумаге или с большой задержкой.
Думайте Министры.
Берегите предпринимателя и малый бизнес.
Денежные знаки не на деревьях растут.
Сначала кто- то должен рискнуть - купить средства производства, создать рабочие места, произвести что-то, продать, получить добавленную стоимость, прибыль и заплатить заработную плату, коммунальные и налоги.
Кто это будет делать ?
Чиновник или депутат ?
Умрёт бизнес - умрёт страна", - заявил Сапронов.