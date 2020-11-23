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Богдан: Минские соглашения выполнить невозможно, у нас начнется гражданская война

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Богдан: Минские соглашения выполнить невозможно, у нас начнется гражданская война
Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что Минские соглашения невыполнимы.

Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак, передает Цензор.НЕТ.

"Внести изменения в Конституцию Украины об особом статусе этих регионов (оккупированной РФ территории Донбасса. - Ред.), вот это требование реально невыполнимое", - сказал Богдан, напомнив, что попытка внести такие изменения при призиденте Порошенко привела к броску гранаты и жертвам возле Верховной Рады.

"Это невозможно, у нас начнется гражданская война", - добавляет экс-глава ОП.

Он предположил, что Порошенко подписал Минские соглашение из-за наступления российских войск под Дебальцево: "Наверное, он думал о тех парнях, которых там убивают".

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Кроме того Богдан убежден, что в переговорах в Минске компромисс не достигается из-за превращения данной площадки в инструмент пиара: "Эта группа должна закрыться, сделать шаг назад". 

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    До вашого приходу їх ніхто і не збирався виконувати.
    Мінські були портібні, щоб зупинити фуйло, відродити армію та економіку, створити "антипутінську коаліцію", та добити мордор корисними санкціями.
  • jura bucaphalus
    А ви настільки нерозумний, що вам треба все "до рота покласти"
  • Чайка Київ
    Богдан: Мінські угоди виконати неможливо, у нас почнеться громадянська війна - Цензор.НЕТ 3553 Це колись було таємницею?
    Порошенко, нагнув "многоходовщики" і змушував до миру на УКРАЇНСЬКИХ УМОВАХ, на відміну від бубочки ВАЗеленского.
    Навіть кацапи про це знали, а для ВАЗеленського та ватників, це залишилось таємницею.
    Буковок багато, та як є.

    "С середины 2017 года руководство Украины, учитывая то, что процесс урегулирования кризиса в «нормандском формате» на основе Минских соглашений зашёл в тупик, сделало ставку на укрепление контактов с новой американской администрацией, достижение урегулирования в Донбассе на основе задействования миротворческого контингента ООН и усиления санкционного давления на Россию. Украинское руководство, США и Евросоюз рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как проявление агрессии со стороны России. Российское руководство настаивает на том, что речь идёт о внутреннем конфликте, в котором Россия является одной из посредничающих сторон между украинскими властями и непризнанными республиками.
    18 января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», регламентирующий отношения с неподконтрольными территориями и механизм их возвращения в состав Украины. Закон в его окончательном виде, по ряду оценок российских экспертов, фактически зафиксировал отказ украинских властей от минских договорённостей. Россия в документе названа «агрессором», а неподконтрольные украинскому правительству территории - «оккупированными»[6]. 20 февраля президент Украины Пётр Порошенко подписал закон[7], а 24 февраля он вступил в силу.
    24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить гражданство РФ в упрощённом порядке[8]. В России заявляют, что это решение принято в связи с полным отсутствием перспектив улучшения ситуации в зоне конфликта, социально-экономической блокадой Донбасса и систематическим ущемлением украинскими властями основных гражданских прав и свобод жителей региона[9]. По мнению международных правозащитных организаций, а также представителей Евросоюза, данное решение противоречит Минским соглашениям и является инструментом дестабилизации Украины[10][11].
    Приход к власти на Украине Владимира Зеленского способствовал активизации Минского процесса. Тем не менее, как отмечают СМИ, украинские власти понимают, что выполнение ими минских соглашений превратит Донбасс в неподконтрольный украинскому руководству центр влияния на внешнюю и внутреннюю политику государства со стороны России[12][13][14][15]. Отсюда вытекает желание пересмотреть соглашения, «отредактировать» или «адаптировать» их, изменить последовательность шагов. Россия выступает категорически против каких-либо изменений. Её устраивает либо полное и последовательное выполнение соглашений, либо сохранение статус-кво[16][17].
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