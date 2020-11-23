Кличко: 71% смертей из-за COVID-19 в Киеве - это люди старше 65 лет

В столице от коронавируса больше всего умирают люди старше 65 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"По статистике, больше всего умирают люди в возрасте старше 65 лет - 71%. А также в возрасте 50-65 лет - 23%. Это, в основном, пациенты, имеющие сопутствующие патологии, - сахарный диабет, ожирение, болезни сердца. У них вирус вызывает осложнения. В общем, за период пандемии в столице умерли 496 женщин и 647 мужчин", - сказал Кличко.

По словам мэра, врачи отмечают, что среди тех, у кого в результате болезни возникают осложнения, - и люди, которые поздно обращаются за медицинской помощью.

"Не в больницу, а даже к семейному врачу многие обращаются только на 7-8 день после первых симптомов заболевания. Тем самым теряют драгоценное время. Прежде всего, при первых симптомах коронавируса, надо проинформировать своего семейного врача. Семейный врач должен опросить пациента и, при наличии симптомов COVID-19, направить к нему мобильную бригаду, которая возьмет образцы на ПЦР-тест", - отметил Виталий Кличко.

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Он подчеркнул, что врачи призывают не заниматься самолечением и не принимать лекарств, которые не применяют при вирусном заболевании.