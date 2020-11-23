Новости

Советник главы ОП Подоляк заявил, что на интервью Зеленского приглашали журналистов "Суспільного". На телеканале это отрицают

2 21710
Советник главы ОП Подоляк заявил, что на интервью Зеленского приглашали журналистов "Суспільного". На телеканале это отрицают
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк уверяет, что на интервью президента Владимира Зеленского четырем украинским телеканалам приглашали и журналистов "Суспільного ТВ". Однако сам телеканал это отрицает.

О приглашении Подоляк рассказал в интервью изданию "Бабель", передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос не в небольшом рейтинге, а в скорости принятия решений. Мы очень быстро предложили всем каналам это интервью и в течение часа получили отзывы. По-моему, к "Суспільному" мы тоже обратились с таким предложением или с вопросом, готовы ли они рассматривать такой вариант, и не получили ответа", - рассказал он.

В то же время на телеканале о таком приглашении не знают. Глава "Суспільного" Зураб Аласания сообщил, что к нему из Офиса Президента не обращались.

"Ни одного предложения от Офиса Президента или от его сотрудников, официального письма или неофициального звонка с приглашением принять участие в таком интервью ни Общественный вещатель в целом, ни кто-либо из менеджмента компании не получали", - отметил он.

По словам Аласании, не факт, что "Суспільне" согласилось бы на это интервью, но самого факта приглашения не было. Он также призвал Подоляка показать письмо, разговор или назвать имя того, кого именно из "Суспільного" приглашали на интервью Зеленского.

Напомним, в октябре Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам: "Украина", "1+1", ICTV, "Интер".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдан: Причиной увольнения из ОП стала взаимная потеря доверия. Зеленский выбрал новый путь

Топ комментарии

  • Artem Oskorbin
    Аласания, как руководитель телеканала, совсем не владеет ситуацией. Подоляка звонил напрямую уборщице офиса телеканала. Ну а она пока вытирала руки... Зеленский успел дать интервью
  • мыкола дрон
    врут и не краснеют
  • Eduard Goncharov 5f63f82a
    На самом деле телеканалу повезло, что не позвали - им не пришлось слушать кварталовский нафталиновый бред Зе.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости