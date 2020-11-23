В случае роста госпитализаций Кабмин может ввести полный локдаун, - "слуга народа" Мокан
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа", представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.
"Полный локдаун может быть уместен как крайняя опция, если количество больных достигнет такого уровня, с которым не сможет справиться система здравоохранения. Постоянно эти цифры называются, последняя, которую озвучил министр здравоохранения, - это 30 тысяч. Хотя это, по моему мнению, очень высокий показатель заболеваемости", - сказал нардеп.
По словам Мокана, цель карантина выходного дня на данный момент не достигнута.
"Речь идет о том, что сейчас увеличивается коечный фонд, увеличиваются мощности системы здравоохранения. Но, тем не менее, количество госпитализаций растет. Цель карантина выходного дня - стабилизировать этот рост. Но, если через некоторое время количество заболевших и госпитализаций значительно вырастет, эта опция (полного локдауна. - Ред.) должна рассматриваться", - подытожил Мокан.