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В случае роста госпитализаций Кабмин может ввести полный локдаун, - "слуга народа" Мокан

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В случае роста госпитализаций Кабмин может ввести полный локдаун, - "слуга народа" Мокан
Правительство может ввести полный локдаун, если остальные меры не помогут остановить рост заболеваемости коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа", представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

"Полный локдаун может быть уместен как крайняя опция, если количество больных достигнет такого уровня, с которым не сможет справиться система здравоохранения. Постоянно эти цифры называются, последняя, которую озвучил министр здравоохранения, - это 30 тысяч. Хотя это, по моему мнению, очень высокий показатель заболеваемости", - сказал нардеп.

По словам Мокана, цель карантина выходного дня на данный момент не достигнута.

"Речь идет о том, что сейчас увеличивается коечный фонд, увеличиваются мощности системы здравоохранения. Но, тем не менее, количество госпитализаций растет. Цель карантина выходного дня - стабилизировать этот рост. Но, если через некоторое время количество заболевших и госпитализаций значительно вырастет, эта опция (полного локдауна. - Ред.) должна рассматриваться", - подытожил Мокан.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    А що очікувати від зеДаунів,лише локДаун !!)))
  • Пан Телемон bc543dce
    Тааак! Пора вже зедаунів посадити під лок! У разі зростання госпіталізацій Кабмін може запровадити повний локдаун, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 1269
  • CrossFirenko
    У разі зростання госпіталізацій Кабмін може запровадити повний локдаун, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 5086
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