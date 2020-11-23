Кличко о массовом тестировании на COVID-19: Это слишком сложно

Показатель тестирования в столице - самый высокий в Украине и составляет более 350 тестов на 100 000 жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы СМИ.

"Показатель тестирования в столице - самый высокий в Украине и составляет сегодня более 350 тестов на 100 тыс. жителей. Так, в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовали почти 227 тыс. образцов биоматериала методом ПЦР. А методом ИФА - на выявление антител - сделали почти 80 тыс. тестов", - сообщил Кличко.

Он отметил, что продолжают работать и мобильные бригады медиков, которые берут образцы материала для исследования у пациентов дома. С начала работы они отобрали почти 139 тыс. образцов биоматериала для ПЦР-тестов.

О проведении массового тестирования, активно обсуждаемого в последнее время, Виталий Кличко отметил, что осуществить это сложно с технической точки зрения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевских учителей будут бесплатно тестировать на COVID-19, - Госпродпотребслужба

"Давайте начнем с того, что ни одна крупная страна не делает массового тестирования своих граждан. Это слишком сложно технически. Лаборатории не успеют за короткое время обработать очень большое количество тестов, - сказал мэр. - Бесплатные же тесты на коронавирус в государственных медучреждениях делают пациентам с подозрением на COVID-19 - по рекомендации врача. К семейному врачу нужно позвонить, а не идти на прием. Потому что сегодня главное - не создавать массового скопления людей, среди которых могут быть и инфицированные ", - отметил Виталий Кличко.