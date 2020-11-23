Новости

В Украине 84% учителей и родителей поддерживают сексуальное образование в школах, но они имеют много предубеждений, - исследование

2 81024
В Украине 84% учителей и родителей поддерживают сексуальное образование в школах, но они имеют много предубеждений, - исследование
Большинство родителей и учителей (84%) считают, что в украинских школах необходимо вводить сексуальное образование, однако не все педагоги уверены в том, что смогут правильно это делать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом говорится в результатах исследования аналитического центра Cedos в партнерстве с агентством Info Sapiens по заказу ООН и при поддержке Министерства образования и науки Украины.

Согласно отчетам, половое воспитание в школах поддерживают полностью по 60% учителей и родителей. Частично поддерживают 24% родителей и 23% учителей от общего количества опрошенных. Только 8% и 9% не поддержали такие нововведения.

Больше всего родители и учителя поддерживают введение сексуального образования с первого (16% педагогов и 12% родителей) и пятого класса (18% и 25% соответственно). Введение полового образования с пятого года обучения поддерживают больше опрошенных — 18% и 25% соответственно.

Родители и педагоги сошлись во мнении о том, что проводить такое обучение необходимо в формате лекций, где будут выступать специалисты в этой области (47% родителей и 57% учителей).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дистанционное образование не заменит очное обучение, но Украина готова к его внедрению, - Шкарлет

В исследовании также говорится о том, что, несмотря на такие показатели, в этой теме учителя и родители мыслят стереотипно. При этом, около 40% преподавателей уверены в том, что обладают достаточным количеством знаний в этой теме, чтобы самостоятельно обсуждать половое образование с учащимися.

Подробнее о стереотипах в сексуальном образовании у родителей и учителей:

  • девушка, которая носит короткую юбку и яркий макияж, побуждает ребят к ухаживаниям — 63% учителей и 65% родителей;
  • нетрадиционная ориентация требует лечения — 36% учителей и 44% родителей;
  • аборт должен быть запрещен в Украине — 33% преподавателей и 31% родителей;
  • молодые люди, которые имели нескольких сексуальных партнеров, являются распущенными — 31% учителей и 30% родителей;
  • обсуждение вопросов контрацепции подталкивает детей к началу/более активной сексуальной жизни — 23% учителей и 35% родителей;
  • заниматься сексом до брака стыдно — 27% и родителей, и учителей;
  • ВИЧ-позитивные дети не должны учиться вместе с другими детьми — 19% преподавателей и 26% родителей.

"Однако ситуация с готовностью несколько отличается, если обратить внимание не на субъективные оценки самих учителей. В опросе и на фокус-групповых дискуссиях некоторые из них транслировали стереотипы, мифы и установки", — говорится в исследовании.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Baden
    - Родители, откуда дети берутся?
    - Ну, это..., аисты их приносят...
    Что-то записал в блокнот и отправился спать. Родители, сгорая от любопытства, вытащили этот блокнот и читают:
    -Пятница. Сегодня проводил беседу с родителями на сексуальную тематику. Дремучее невежество!
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    - синку, настала пора сказати тобі, що Дід Мороз, який приносить тобі щороку подарунки, - це я
    - я знаю, тато, лелека - це теж ти...
  • Василь Петренко 873eaed9
    "девушка, которая носит... яркий макияж, побуждает ребят к ухаживаниям" - это не стереотип, а научно доказанный биологический факт. Потому что яркий макияж - это имитация признаков полового возбуждения самки при отсутствии реального возбуждения.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости