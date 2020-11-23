Рейтинг партий по результатам местных выборов: "СН" - 14,5%, "ЕС" - 13,7%, ОПЗЖ - 12,5%, "За майбутнє" - 8,6%, "Батькивщина" - 8,5%, - данные "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Всего участие в этих выборах приняли более 10,5 млн избирателей, отдали голоса за партии – 9,8 млн. Совокупная поддержка пяти парламентских партий на местных выборах 25 октября составила 51% (на выборах в Верховную Раду 2019 году они получили 78%). При этом, в областях, где не были представлены мощные местные партии, парламентские партии получили гораздо большую поддержку.

Об этом сообщает Социологическая группа "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"Анализ результатов местных выборов показал, что активность избирателей в западных регионах была выше, чем в юго-восточных. Например, если в Тернопольской и Львовской областях активность избирателей 25 октября составила около 44%, то в юго-восточных пришли на выборы лишь около трети. В результате удельный вес западных областей в общем массиве избирателей выросла с 27 до 31%.

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Согласно агрегированному рейтингу партий на местных выборах условный 5% барьер преодолели "Слуга народа" (14,5%), "Европейская солидарность" (13,7%), "Оппозиционная платформа - За життя" (12,5%), "За майбутнє" (8,6%) и "Батькивщина" (8,5%). Проценты рассчитаны от общего количества голосов избирателей, поддержавших партии.



"Наш край" в целом поддержали 3,9%, ВО "Свобода" - 3,3%, Радикальную партию Ляшко - 2,4%, партию "Сила и честь" - 2,4%, "УДАР Виталия Кличко" - 2, 0%, партию "Пропозиція" - 2,2%, "Голос" - 1,7%, партию Шария - 1,4%, "Перемога Пальчевского" - 0,8%.



Суммарный рейтинг других (преимущественно местных) партий составляет около 22%.



Совокупная поддержка пяти парламентских партий на этих выборах составила 51% (на выборах в Верховную Раду 2019 они получили 78%). При этом, в областях, где не были представлены мощные местные партии, парламентские партии получили гораздо большую поддержку на местных выборах.



Сравнительный анализ результатов опросов группы Рейтинг с результатами выборов показал достаточно высокую точность прогнозов (среднее отклонение по результатам партий составляет 0,7%), а незначительные отклонения объясняются: смещением реальной явки в сторону западных областей и относительно низким удельным весом молодежи в структуре тех, кто реально голосовал на выборах 25 октября.

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Партия "Слуга народа" заняла лидирующие позиции (1-3 места) в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.



"Оппозиционная платформа - За життя" получила высокие результаты в регионах Юга и Востока, а также в Сумской области.



"Европейская солидарность" заняла высшие строчки рейтинга в регионах Галичины, Житомирской, Киевской, Ровенской, Черновицкой областях и Киеве.

Партия "За майбутнє" зафиксировала лидерские позиции на Волыни, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Полтавской областях.



"Батькивщина" получила высокие результаты в Кировоградской, Ивано-Франковской, на Закарпатье, Полтавской и Черновицкой областях.



Партия "Наш край" заняла высокие позиции в Луганской, Житомирской, Черниговской и Николаевской областях, ВО "Свобода" - в Ивано-Франковской и Тернопольской, Радикальная партия Ляшко - Черниговской, "УДАР" - в Киеве, "Пропозиція" - в Днепропетровской.

Местные партии стали победителями в Винницкой ("Украинская стратегия Гройсмана"), Закарпатской ("Рідне Закарпаття"), Полтавской ("Довіра"), Харьковской ("Блок Кернеса - Успешный Харьков"), Хмельницкой ("Команда Симчишина"), Черкасской (ВО "Черкащани") и Черниговской ("Рідний дім") областях. Также на лидерских позициях - в Херсонской ("Нам тут жити!"), Хмельницкой ("За конкретні справи") и Черновицкой ("Єдина Альтернатива") областях", - говорится в результатах исследования.



















