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Постановление об обыске в музее Революции Достоинства приняла судья Майдана Шевченко, - Пошивайло

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Постановление об обыске в музее Революции Достоинства приняла судья Майдана Шевченко, - Пошивайло
Постановление Голосеевского районного суда города Киева об обыске в музее Революции Достоинства приняла одна из судей Майдана Татьяна Шевченко.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

"Постановление Голосеевского районного суда города Киева (об обыске в музее Революции Достоинства. - Ред.) приняла судья Татьяна Шевченко, которая в свое время осуждала активистов Майдана. В решении есть ссылка на уголовное дело, возбужденное по результатам аудита, что стало для нас полной неожиданностью", - рассказал он.

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С полным текстом интервью Игоря Пошивайло: "Наши юристы спокойны. Никаких нарушений в проплатах не может быть", можно ознакомиться здесь.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.

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  • Ави
    с подачи портнова значит
  • Myroslav Hrabovsky
    Судами в України керує психічно хворий кацап.
  • Myko
    У ВАЗеліна було 1,5 роки щоб її замінити. При Порошенку у ДБР не сидів заступником директора адвокат януковича Бабіков. Майдан був Революцією Гідності а не державним переворотом і ДБР не відкривало кримінальне провадження по державному перевороту під час Майдану та не викликало на допити учасників революції. Це стало можливим коли у крісло президента посадили кремлівську маріонетку каломойського
    Постанову про обшук у музеї Революції Гідності ухвалила суддя Майдану Шевченко, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 2802
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