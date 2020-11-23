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Оккупанты оставили Евпаторию без горячей воды до конца года

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Оккупанты оставили Евпаторию без горячей воды до конца года
В Евпатории "власти" решили отключить горячую воду до конца года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщают росСМИ.

"До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в Евпатории горячей воды – так, как это было сделано в Симферополе", – сообщил руководитель компании-поставщика ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.

Отметим, ранее подача горячей воды для ее экономии на фоне засухи была прекращена в столице региона – Симферополе и Симферопольском районе.

Ситуация с водой в Крыму:

- Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.

- Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

- После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

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- Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

- Ранее жители оккупированного Симферополя делились фото желтой мутной жидкости, которая течет из кранов в квартирах.

- В оккупированном Симферополе из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ ужесточили график подачи воды.

Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    **** там до Нового года осталось? И Крым не Мурманск, пусть в море купаются Окупанти залишили Євпаторію без гарячої води до кінця року - Цензор.НЕТ 6263 А там и на Крещение помыться можно, по-скрепному.
  • Kare Resa
    Жили люди у Черного моря, припеваючи, сильно не напрягались, просто сдавали жилье, работали в санаториях, дом отдыхах, работа не бей лежачего. Казалось, так будет вечно. Но нет, позвали русский мир, Путина. Все изменилось кардинально. Теперь нет отдыхающих, заработка, воды, питания, нищета, бесправие, антисанитария, безнадега. Теперь все как в России, кругом мат, перемат, пьяные военные. Да еще проблемы с водой, с чем и поздравляем дурачье.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Хай в морі моржують !!!)))
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