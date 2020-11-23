На 94-м году жизни умер педагог-новатор Шаталов, разработавший систему, позволяющую усвоить школьный курс за несколько дней, - Амелин

Ушел из жизни знаменитый советский педагог Виктор Шаталов, который был автором уникальных методик обучения.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня не стало великого учителя, Шаталова Виктора Федоровича. Этот человек разработал уникальную систему, позволяющую усвоить школьный курс за несколько дней или даже часов", - говорится в сообщении.

Амелин отметил, что Шаталова "боялись, он расширял Рамки сознаний детей и ретроградные учителя не выдерживали конкуренцию".

"Говоря о новой системе образования детей в Украине, лучшей методики еще не придумано. Но даже нынешняя реформа образования игнорировала наработки украинского методолога и уникального человека", - подытожил Амелин.

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