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Кандидат "Слуги народа" Иващенко признал поражение на выборах мэра Полтавы

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Кандидат "Слуги народа" Иващенко признал поражение на выборах мэра Полтавы
На выборах городского головы Полтавы побеждает бывший мэр города, представитель партии "За майбутнє" Александр Мамай.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook Мамай поблагодарил избирателей за доверие и поддержку, а также обнародовал данные параллельного подсчета, согласно которым за него проголосовали 52,81% (31564 человека), второго кандидата – директора ООО "Строительная компания "Комбинат производственных предприятий" Сергея Иващенко (от партии "Слуга народа") поддержали 47,19% (28207).

В свою очередь, Иващенко признал в Facebook, что полтавчане сделали выбор не в его пользу.

"Сегодня мы не выиграли. Не выиграли из-за разветвленной и доказанной системы подкупа, циничного подвоза и обмана избирателей", - написал он.

Иващенко поблагодарил каждого из 28 тысяч полтавчан, которые "проголосовали за изменения в Полтаве", хотя 31 тысяча жителей города "по разным причинам избрали себе своего мэра".

Мамай был мэром Полтавы в 2010-2018 годах.

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Топ комментарии

  • SergTranscarpathian
    Дебіли прости господі...
  • SergTranscarpathian
    Не скажіть. Окрім того, що Іващенко пішов під бренд Зелених, якихось інших дуже страшних гріхів я про нього не чув... А Мамай це дно. Шкода, що його тоді пенсіонери у міськраді не забили...
  • Панас Стець
    Ущербні полтавчани вибрали Мамая... хоч розумію, що "слуга" Іващенко ні чим не краще... не вже в тій полтаві всі такі убогі і опущені??? до цього часу ще й пам,ятник мацковської окупації стоїть... - сумно й гидко.
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