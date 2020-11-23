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Богдан: Я бы хотел увидеть Зеленского президентом второй раз, пока этот шанс у него есть

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Богдан: Я бы хотел увидеть Зеленского президентом второй раз, пока этот шанс у него есть
Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что у президента Владимира Зеленского все еще есть шанс переизбраться на второй срок.

Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак, передает Цензор.НЕТ.

"Пока еще есть (шанс на второй срок. - Ред.). Но если оно так будет двигаться, то нет", - сказал Богдан, отвечая на вопрос о вероятности второго президенства Владимира Зеленского.

Он добавил, что "очень хотел бы, чтобы у него (Зеленского. - Ред.) это получилось... Все, что классно для моей страны, я руками и ногами за".

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"В целом, народ же его любит", - считает Богдан

Напомним, ранее в интервью Дмитрию Гордону Богдан говорил, что уже сомневается, стоило ли ему уговаривать Зеленского идти в президенты.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Страна не выдержит и одного срока этого зеленого убожества.
  • Ex perd
    Пускай первый срок досидит. Дваждынесудимый тоже о втором сроке мечтал.
  • темний лорд
    А я бы вас двоих в одной яме хотел бы увидеть,слегка землей присыпанных.
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