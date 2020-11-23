95% предпринимателей и граждан соблюдают режим карантина выходного дня, - Геращенко
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Сотрудники полиции предупреждают граждан об ответственности за неношение маски в общественных местах. Пока что ведется разъяснительная работа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
"На 95% предприниматели и граждане соблюдают режим карантина выходного дня. Но, как и в любой другой стране есть люди, которые хотят нарушать закон", - отметил замглавы МВД.
По словам Геращенко, министром поставлена задача о предупреждении граждан, которые еще не знают, что введены штрафы за неношение маски.
"Сейчас пока ведется разъяснительная, профилактическая работа", - добавил замминистра.