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В гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб грузчик

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В гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб грузчик
В гипермаркете в Святошинском районе Киева оборвался лифт, в результате чего погиб 52-летний грузчик торгового центра.

Об этом сообщает КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева", передает Цензор.НЕТ.

"В одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт, что привело к гибели человека - 52-летнего грузчика торгового центра. Кабина лифта, в которой он находился, пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту. Шансов выжить в такой ситуации у мужчины было мало", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

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Отмечается, что грузчик умер еще до приезда скорой.

В гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб грузчик 01

Топ комментарии

  • Макс Полиграф
    1) перегруз наверное был в разы, чтобы оборвать грузовой лифт
    2) а где у лифта "распорки", которые срабатывают при обрыве и заклинивают лифт в шахте? тоже очевидно отломались от перегруза? В гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб грузчик - Цензор.НЕТ 2035
  • Привет
    Лифт явно был грузовой...и ездить на нем грузчикам было запрещено..
    Этот поленился обойти метров 10....и кто ему доктор??
    Но премию Дарвина можно дать...заслужил...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а у грузовых лифтов нет "ловителей" в приямке лифта??? 6 метров это не так много (уровень 2-го этажа) да и скорость не критична (не с 16 же)...только вес и объем груза... (т.е. бедолагу придавило грузом, скорее всего)
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